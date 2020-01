Bucchioni: “Inter poco lucida, ma l’arbitro non mi è piaciuto. Eriksen può fare la differenza”

Ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del momento dell’Inter tra campo e mercato, ovvero tra il deludente pareggio contro il Cagliari e l’entusiasmo della piazza per l’arrivo di Christian Eriksen:

“Inter? Il terzo pareggio di fila è il segnale che la squadra ha dato tantissimo andando oltre le proprie possibilità. La Juventus ha buttato via una grande occasione. I nerazzurri faranno uno step di avvicinamento dopo questo mercato. Inter-Cagliari? Anche a me non è piaciuto l’arbitro, ma l’Inter ha sbagliato a reagire. La squadra non mi è piaciuta, mi sembra che stia pagando in lucidità. La squadra è stanca dopo aver dato molto in un periodo in cui sono mancati due giocatori importanti come Sensi e Barella. Le difficoltà sono evidenti. Nervosismo? Il calcio di Conte si basa sui nervi, a volte l’adrenalina viene usata in modo sbagliato. Eriksen ha caratteristiche che possono essere importanti nel nostro campionato, può fare la differenza. Ha caratura internazionale ed esperienza tali da poter superare eventuali difficoltà iniziali“.

(Fonte: Radio Sportiva)