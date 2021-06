Bucchioni: “Calhanoglu soffiato dall’Inter, tifosi Milan in ansia. Per sostituirlo…”

Le considerazioni del giornalista a proposito degli scenari di mercato dopo l'acquisto del turco da parte dei nerazzurri

In ansia anche i tifosi del Milan. L’aver perso a parametro zero nel giro di pochi giorni Donnarumma, 21 anni, il più forte portiere giovane del mondo e il centrocampista Calhanoglu, 27 anni, soffiato dall’Inter, fa crescere l’aspettativa sulla squadra che verrà. Chi prenderà il posto del turco?

Il nome più ricorrente è quello di Mattia Zaccagni, 26 anni, per il quale sono stati offerti al Verona Caldara, Conti e Hauge. Gli scaligeri però chiedono anche una parte cash che andrà quantificata. Si tratta. Ma nel frattempo è apparso all’orizzonte Jorge Mendes che deve sistemare James Rodriguez dell’Everton “orfano” di Ancelotti tornato al Real. Il colombiano guadagna troppo, sei milioni, e questo è un ostacolo non da poco. Anche l’età, trenta anni, è un freno per le strategie del fondo Elliott.