Bucchioni: “Il campionato è falsato perché un conto è affrontare certe squadre…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni ha commentato la scelta della Lega di rinviare le gare previste a porte chiuse, tra cui anche Juventus-Inter. “Decisione ridicola, paradossale, per certi versi comica. La Fiorentina era già a Udine pronta per giocare… In una situazione di emergenza si mette a nudo l’incapacità dirigenziale del nostro calcio. Priorità alla salute pubblica ma c’era tutto il tempo per trovare la soluzione giusta senza fare figli e figliastri. Il campionato è falsato perché un conto è affrontare certe squadre a cavallo tra febbraio e marzo, un altro doverci giocare contro a maggio“.

(Radio Sportiva)