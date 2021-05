Bucchioni: “Zhang non dà certezze e Conte non può fare il suo mestiere. Lascia se…”

Il giornalista ospite di Tmw Radio ha parlato del futuro di Conte e di un possibile ritorno alla Juve per l'allenatore

"Non mi è mai sembrato Conte un allenatore capace di poter fare tentativi, esperimenti. E' sempre stato un perfezionista, non rimane nell'incertezza. Credo che Zhang non ne possa dare ora certezze al tecnico. E così Conte non può fare il suo mestiere. Se sa che non può farlo ad alto livello, lui lascia. Lo ha fatto con la Juventus, sappiamo perché".