Bucchioni: “Donnarumma? È stata una scelta scellerata. Pasticcio del suo agente”

Il giornalista ha parlato a Tmw Radio della partita dell'Italia dio Mancini e della situazione di Donnarumma al Psg

"Storicamente dopo certi tornei e a settembre, quando hai la pancia piena, può calare la rabbia agonistica. Che è quella che è mancata ieri sera. Era una Nazionale appagata e lo si è visto. Bisogna ripartire dal gioco, si sono persi due punti e ti si complica il cammino ma la Nazionale non ha perso la sua voglia. Mancini troverà qualche correttivo, non deve ringraziare troppo chi gli ha permesso un'impresa".

Su Donnarumma: "È un problema per uno come lui se non gioca, vista la sua struttura fisica. E' stata una scelta scellerata, è stato un grande pasticcio del suo agente per fare un dispetto al Milan. Ma forse lo ha fatto più al suo giocatore".