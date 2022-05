Bucchioni: “Inter, ecco l’offerta a Dybala. Marotta sta provando a evitare un sacrificio”

Il giornalista, nel suo editoriale per Tmw, ha fatto il punto sulla trattativa dell'Inter per l'attaccante argentino in uscita dalla Juve

Andrea Della Sala

Il giornalista Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tmw, ha fatto il punto sulla trattativa dell'Inter per l'attaccante argentino in uscita dalla Juve:

L’Inter propone all’argentino quattro anni di contratto a sei milioni netti a stagione più bonus legati ai gol, agli assist e agli obiettivi raggiunti dal club. Una risposta certa non è ancora arrivata, Dybala sta giustamente aspettando di valutare le situazioni che potrebbero maturare a breve per il grande giro di attaccanti all’orizzonte in mezza Europa, da Mbappè a Halaand per passare da Lewandowski e non solo. Tutti trasferimenti che potrebbero offrire a Dybala occasioni oggi insperate. L’Inter però è sicuramente in pole-position, restare in Italia è un’opzione forte per il giocatore, tornare a lavorare con Marotta è qualcosa che farebbe sicuramente piacere a Dybala. Però, come detto, uno del suo livello a parametro zero è sotto i riflettori di tutti.

"L’accordo è in stand-by anche perché l’Inter deve capire quanto incasserà nei dettagli dalla vittoria o meno dello scudetto e dall’ingresso in Champions già matematico, ma soprattutto se saranno obbligatorie delle cessioni per le ragioni di bilancio appena ricordate. L’arrivo di Dybala potrebbe spalancare le porte alla cessione di Lautaro Martinez, però Marotta sta cercando di evitare questo sacrificio e aspetta di capire se basteranno plusvalenze possibili da giocatori importanti, ma meno decisivi come Dumfries, che ha un ottimo mercato. Ovvio che le offerte più alte siano arrivate per Barella, ma l’Inter vorrebbe davvero non toccare il centrocampo. Anzi, l’obiettivo è rafforzarlo con un vice Brozovic e il rinnovamento della panchina. Ricordiamo poi che per la porta è già fatta con Onana e il discorso Bremer con il Torino sarebbe alla stretta finale. E forse oltre.

Ma, al di là di quanto scritto, il vero problema dell’Inter è ritrovare un centroavanti con il vizio del gol come era Lukaku. Scamacca, valutato 30-35 milioni, è sempre in cima alla lista dei desideri, ma questa cifra è ritenuta troppo alta. L’Inter ha fatto una controproposta ribassista, ma contemporaneamente si aspetta il giro europeo dei centroavanti che potrebbe offrire soluzioni anche a parametro zero o qualche esubero da prendere al volo.