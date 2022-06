Bucchioni: “Lukaku-Inter, un doppio affare un anno dopo. Dybala? Firma forse oggi”

"E’ dura anche per l’Inter, forse di più, ma le idee non mancano e le strategie sono chiare. Una forte mano l’ha data la testardaggine di Lukaku che rimettendoci di tasca propria e convincendo con le buone e le cattive il Chelsea, ha apparecchiato il Grande Ritorno. L’Inter pagherà poco, meno del giusto. Un doppio affare un anno dopo. E Dybala sta per cedere, la firma è in arrivo, forse già oggi. Ha capito che i soldi che pensava di fare non glieli da nessuno quindi meglio sfruttare la grande occasione di rilancio che l’Inter gli offre. L’idea è dare a Inzaghi un terzetto bomba Lukaku-Dybala-Lautaro attorno al quale dovrà creare nuovi equilibri".

"S’è intuito che per queste operazioni e per mettere i conti in sicurezza le plusvalenze arriveranno da Skriniar e Dumfries, ma l’arrivo di Bellanova riempie la casella e il corteggiamento a Bremer sta per concludersi. Nel frattempo per me Asllani (2002) è un grande colpo, Mkhitaryan farà comodo, ma non sono sicuro che i conti torneranno. Vedremo. Se Marotta riuscirà davvero a tenere anche Lautaro, la favorita per lo scudetto c’è già".