Bucchioni: “Dybala? Piazza migliore di Napoli non la trova. L’Inter come la Juve…”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: "La tentazione Dybala è molto forte per De Laurentiis. Quale colpo sarebbe più attrattivo dal punto dell’immagine e tecnico se non l’argentino? Lo spero anche per Dybala, che se vuole rilanciarsi, una piazza meglio di Napoli non la trova. Tanti argentini hanno fatto la storia di questo club, Dybala potrebbe riallacciarsi a questi e anche al piano tecnico di Spalletti che sarebbe l’ideale per lui. Con i soldi intascati dalla cessione di Koulibaly e l’ingaggio risparmiato per il difensore è un’operazione fattibilissima.