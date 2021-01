Bucchioni: “Dzeko-Sanchez? Conte sarebbe felice. Edin serve all’Inter perché…”

Enzo Bucchioni parla anche del mercato nell’editoriale di oggi per TMW. L’attenzione è rivolta al possibile scambio Dzeko-Sanchez. Questo il parere del collega: “Sotto l’aspetto tecnico Conte sarebbe felice. Dzeko era nel mirino l’anno scorso e può essere sia l’alternativa a Lukaku, ma con il belga può anche giocare in coppia per la grande intelligenza tattica. Una soluzione più fisica e tattica rispetto al più leggero Sanchez, che meglio si addice al gioco di questa Inter. E Sanchez è gradito a Fonseca che ama un attacco molto tecnico e rapido, può essere l’alternativa a Pedro, ma anche giocare con lo spagnolo dietro a Mayoral nel 3-4-2-1”.