Bucchioni: “Eriksen? Idea scambio di prestiti con un profilo ‘alla Sensi’. Gomez, 2 condizioni”

Nel consueto appuntamento con l’editoriale su TuttoMercatoWeb, il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato il momento dell’Inter e le possibili trattative dei nerazzurri in questa sessione invernale di calciomercato:

“Abbiamo già detto che la difficile situazione economica del club e le incertezze sul futuro della proprietà cinese stanno condizionando e bloccando di fatto tutte le operazioni di rafforzamento che erano state imbastite da Marotta e Ausilio. Difficilmente l’Inter farà qualcosa in entrata, l’unica possibilità è legata alla posizione di Eriksen che è stato messo a bilancio per 26 milioni, ne guadagna sette netti e di fatto non viene utilizzato. Un valore che Marotta cercherà di far fruttare. Difficile, anzi impossibile, che oggi qualcuno possa mettere mano al portafogli per sostituirsi di fatto all’Inter, più facile provare qualche scambio o prestito per i prossimi sei mesi. Su questa strada ieri si è aperta la possibilità di un accordo con l’Arsenal che si prenderebbe in prestito Eriksen girando all’Inter Torreira attualmente in prestito all’Atletico Madrid dove gioca pochissimo. Torreira non è proprio Sensi, ma i due si possono assomigliare. Può essere utile? Si riflette. Nel frattempo il Tottenham è sempre alla finestra, mentre il Leicester ha chiuso qualsiasi possibilità per l’ingaggio fuori budget del danese.

Per il resto dovrebbe rimanere tutto così, sembra difficile che l’Atalanta alla fine si convinca a cedere il Papu Gomez a una concorrente in zona Champions e dintorni e ancora più difficile che l’Inter investa dieci milioni su un 32enne, a meno che non riesca a vendere Eriksen e realizzare”.