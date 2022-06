Inter, Bucchioni: “Fiorentina attentissima a Pinamonti: con Italiano potrebbe…”

Nel corso del suo editoriale per FirenzeViola, Enzo Bucchioni, giornalista, ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina, che ha messo gli occhi su un attaccante dell'Inter: "La Fiorentina è attentissima a Pinamonti che l’Inter vuole vendere. S’è inserito il Monza e la concorrenza è forte, ma Pinamonti in mano a Italiano potrebbe fare l’ultimo gradino della sua carriera e lo sa. A Empoli ha segnato tredici gol, nel calcio della Fiorentina per me andrebbe oltre i venti. Ma venti sono anche i milioni chiesti dall’Inter".