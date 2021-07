Bucchioni: “Icardi perfetto per la Juventus: ecco perché. E sfidare l’Inter scudettata…”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha parlato così di Icardi alla Juventus

"E’ il centroavanti d’area che manca da troppo tempo e un attaccante con le sue caratteristiche è l’ideale nel modulo che ha in testa l’allenatore. L’argentino è poi il compagno perfetto per rimettere Dybala al centro del progetto. Con Chiesa e Kulusevski sugli esterni, in grado di saltare l’uomo, ma anche di tagliare in mezzo all’area, Icardi potrebbe tornare a segnare a raffica".

"Per le cose tattiche già dette, ma anche perchè per l’argentino diventerebbe molto simulante tornare a sfidare l’Inter scudettata. Psicologicamente l’ideale per rilanciarsi. E’ ovvio che un’operazione come questa non si può fare dalla mattina alla sera. E’ normale che anche gente come Al Khelaifi abbia voglia di valutare fino in fondo i pro e i contro. Il puzzle è stato montato, adesso si tratta di comporlo, ma nessuno come Mendes conosce le strade giuste. Ci vuole pazienza, il domani della Juve passa necessariamente attraverso un’operazione come questa"