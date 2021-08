Bucchioni: “Inter, certe cose le capisci subito: la gara col Genoa ha detto…”

Le considerazioni del giornalista a proposito della squadra di Simone Inzaghi a poche ore dalla seconda gara di campionato

Poi ha aggiunto: "Dal punto di vista dei giocatori non ha spostato nulla. Quelli che sono andati via fortissimi va bene, ma secondo me come giocatore a 360 gradi Dzeko è più forte di Lukaku, per la capacità di vedere gioco, di leggere l'azione, per questo dico che l'Inter non ha perso molto in confronto alla scorsa stagione. Rivoluzione Juve? Avrei da subito impostato un 4-2-3-1 e mi sarei andato a prendere Icardi come primo attaccante. Sarebbe stata una roba fantastica e attenzione perché puoi ancora portarlo".