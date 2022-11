Bucchioni: “Inter figlia del lavoro di Conte. Prima che arrivasse lui…”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Enzo Bucchioni ha parlato anche di Inter. Queste le sue considerazioni: “Se Inzaghi è superiore a Conte? Io dico di no. L’Inter è figlia del lavoro di Conte. Certo, Inzaghi ci ha messo del suo, ma il piano di gioco è di Conte e i calciatori sono cresciuti con lui. Le radici non vanno dimenticate. Inzaghi comunque è stato bravo nei momenti difficili da gestire, ha avuto coraggio giocando con due centrocampisti di qualità. Ma il lavoro svolto dal suo predecessore non va dimenticato. Inzaghi è stato intelligente“.