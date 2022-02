Bucchioni: “Inter la più forte, se fai un errore ti punisce. A Napoli…”

Il pensiero del giornalista a proposito della gara disputata dai nerazzurri sabato pomeriggio al Maradona

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Napoli poco spregiudicato? Io sono sempre per l'equilibrio, poi magari con una squadra come l'Inter rischi di prendere gol. Invece dire che al Napoli sono mancate intensità e cattiveria. L'Inter è più forte ed è più avanti del Napoli, se fai un errore poi ti punisce. Magari questo ha condizionato il secondo tempo. Nel Napoli l'handicap notevole è stato l'uscita di Politano. Sono situazioni che determinano assolutamente. L'importanti comunque è essere rimasti lì. Il campionato è ancora lungo, gli impegni di coppa possono condizionare ma il Napoli ci può stare lì. L'atteggiamento del Napoli non mi è dispiaciuto perché in realtà si rischiava di perdere. Nel caso, quelle dietro si potevano avvicinare. Si resta comunque in zona Scudetto e non si sa mai".