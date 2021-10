Bucchioni: “Belotti, Inter e Milan attente da tempo ma occhio a questa squadra”

Nel suo editoriale su TMW, il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del futuro di Belotti anche in chiave Inter

Nel suo editoriale su TMW, il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del futuro del Gallo Belotti anche in chiave Inter. Ecco le ultime sul giocatore, in scadenza di contratto al 30 giugno col Torino: “E Belotti dove andrà? A rivelare la volontà di non rinnovare è stato il presidente Cairo quindi c’è da fidarsi. Il Milan corteggia il giocatore da tanto tempo, era arrivato a offrire settanta milioni nella stagione d’oro, ora prenderlo a zero sarebbe un colpo magico. L’Inter osserva come è logico che sia, ma attenti anche alla Fiorentina che deve sostituire Vlahovic. Belotti è un vecchio pallino, piace da sempre, i contatti si sono sprecati fino al punto che in una intervista (ricordate?) perfino la nonna parlò di Fiorentina. Pista concreta? I tempi potrebbero essere cambiati, andare a giocare in Champions o lottare per lo scudetto potrebbe avere un fascino che la Fiorentina in questo momento non ha. Però aspettiamo di vedere come evolverà il caso Vlahovic. Anche lui non vuol rinnovare, ma la scadenza è 2023. I viola sperano di venderlo a gennaio, magari in Premier. Tutte le strade da tempo portano a Torino, a un possibile accordo già trovato fra il suo procuratore e la Juve. Mancano le conferme però i rumors sono tanti”, si legge.