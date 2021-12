Bucchioni: “Inter, futuro con Brozovic. Ecco quando l’annuncio del rinnovo”

L'aggiornamento da parte del giornalista sulla trattativa per il nuovo contratto del croato che sembra ormai vicina alla conclusione

Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato ovviamente anche di Inter. A proposito dei nerazzurri, sembra vicina la conclusione della trattativa per il rinnovo di Marcelo Brozovic: "La situazione economica è sempre condizionante e non consente grandi voli, anche volendo. Con i fondi di investimento sempre all’orizzonte, ora Zhang starebbe cercando un partner per vendere una quota della società. Marotta però cerca soluzioni come da par suo e valuta incastri più o meno fattibili anche per il futuro. E per il futuro c’è sempre Brozovic. Il rinnovo a 5,5 milioni l’anno sembra cosa fatta, l’Inter è ottimista e la firma potrebbe essere annunciata prima di Natale".