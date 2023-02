Bucchioni: “Inter, ecco il grande limite. La LuLa non è la coppia ideale perché…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato così del pareggio dell'Inter contro la Sampdoria: "L'Inter da sempre manca di continuità: bisognerebbe dire ad Inzaghi che ogni volta è una coppa o una Supercoppa. In quelle occasioni dà il meglio, riesce a caricare i giocatori e farli entrare con la mentalità giusta. La mancanza di continuità è il grande limite dell'Inter, che ieri sera ha smesso di pensare allo scudetto. Ma questa LuLa è veramente la coppia ideale? Secondo me no, perché Lautaro ha bisogno di un attaccante vicino che non si senta una prima donna".