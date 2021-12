Bucchioni: “Mercato? L’Inter potrebbe non fare nulla. Ma mettere le basi per…”

Il giornalista ha fatto il punto sul mercato dell'Inter e sui movimenti di gennaio a Tmw

"L’Inter potrebbe non far nulla, se non mettere le basi di trattative estive come quella con il Sassuolo per Raspadori e Frattesi. Ma il Barcellona vuole riportare a casa Sanchez e il tema è in discussione. Intanto s’è raggiunto un accordo con Eriksen. Lo sfortunato danese aveva ancora un contratto fino al 2024 a sette milioni l’anno, una transazione a stralcio gli consentirà di liberarsi e magari provare a giocare in Danimarca dove c’è maggiore elasticità per gli atleti che portano stimolatori cardiaci mentre in Italia non potrebbe più giocare. La transazione è un comportamento da signore, magari una partita d’addio per lui si potrebbe organizzare".