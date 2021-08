Bucchioni: “Inter, Pjanic più di un’idea. Lautaro rinnova a breve. Correa e Thuram…”

Dall'idea Pjanic al rinnovo di Lautaro Martinez, atteso a breve: Enzo Bucchioni fa il punto sul mercato dell'Inter

"Nell’incertezza si sta infilando Marotta che vorrebbe regalare a Inzaghi un regista più classico di Brozovic e Pjanic potrebbe diventare più di un’idea. Ma l’Inter sta cercando di portare a casa anche un’altra punta, poco importa se seconda come Correa o esterna come Thuram. Con l’infortunio di Sanchez che non sembra roba da poco, servono soluzioni attorno a Dzeko e Lautaro".