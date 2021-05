Bucchioni: “Per Inzaghi impossibile rifiutare l’Inter ma ci saranno cessioni”

Intervenuto a Radio Marte, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così del valzer degli allenatori che coinvolge anche l'Inter

"Spalletti anche è un grande ritorno: è stato ad aspettare per sua scelta dopo l'Inter, a Napoli verrà con grande fame, ha fatto bene dappertutto. Allenatore che ha carisma, sa dialogare con la piazza e fa giocare bene le squadre. Si tratta di mettere a posto delle cose e credo che lui possa mettere in campo una squadra molto competitiva. Simone Inzaghi? Chi avrebbe voluto prendere il posto di Conte all'Inter? La squadra è forte ma le cessioni ci saranno, impossibile rifiutare ma ci saranno difficoltà. Allegri? Se lo prendi vuol dire che devi subito tornare a vincere e a essere competitivo. Juventus punita per la Super League? Secondo me no, anche perché ci sono pure Real Madrid e Barcellona. Si finirà con un tavolo e si cercherà di ripartire".