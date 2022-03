Bucchioni: “La Juve ha scaricato Dybala e vuole Bremer, ma l’Inter…”

Le ultime sul futuro di Paulo Dybala e la situazione rinnovo con la Juventus e la sfida sul mercato per Bremer

Alessandro De Felice

Sono giorni caldissimi in casa Juventus in ottica rinnovi. Quello più importante è senza dubbio quello di Paulo Dybala, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e ancora lontano dal prolungamento. Nell'appuntamento con l'editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Enzo Bucchioni fa il punto della situazione sul futuro dell'argentino, accostato anche all'Inter:

"La Juve ha scaricato Dybala e non da oggi: ormai è tutto abbastanza chiaro. Resta da capire se l’obiettivo è dimostrargli che non è più centrale nel progetto bianconero, ora è solo uno dei tanti, magari per convincerlo a firmare un contratto ridimensionato rispetto agli otto milioni dell’autunno scorso, oppure l’intenzione è di lasciarlo libero.

Un giocatore può essere più o meno valido, i piani tecnici ed economici possono variare, ma se Dybala si libera a zero fossi John Elkann non sarei particolarmente felice dei miei manager. L’argentino vale pur sempre cinquanta milioni e la strategia più giusta, ma già da mesi, sarebbe stata quella di rinnovare per poi venderlo. Perdere un giocatore di questo livello a parametro zero è una sconfitta clamorosa".

In difesa è sfida all'Inter per il difensore centrale brasiliano classe 1997, Gleison Bremer, da tempo nel mirino del club nerazzurro:

"Per la difesa sono in atto grandi manovre attorno al nome di Bremer. Quando è arrivata però la Juve ha trovato l’Inter in vantaggio e non sarà facile riuscire a chiudere. I bianconeri stanno pensando di proporre a Cairo un pacchetto che comprende anche l’esterno Singo seguito da diverso tempo. Si tratta".