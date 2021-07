Bucchioni: “Juventus? Lo scambio Ronaldo-Icardi col PSG risolverebbe tutto”

Le considerazioni del giornalista a proposito del possibile scenario di mercato tra le due squadre

"Decideranno nelle prossime settimane su Ronaldo, da lì dipende tutto. Se rimane, è un grandissimo campione ma la squadra sta cercando di evolversi. Credo che il tema Ronaldo sia stato messo sul tavolo anche da Allegri. Non credo che voglia allenarlo, condiziona la squadra. Ma Dybala, se rinnova, è contento se rimane Ronaldo? Lui non vuole essere in ombra. Io credo più al passaggio di Ronaldo al PSG con Icardi alla Juventus. Sarebbe la mossa che risolve tutto”.