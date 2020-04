Bucchioni: “Lukaku durissimo contro Juve e il calcio intero. In lui un segno…”

Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni è tornato sulle parole pronunciate da Romelu Lukaku nella giornata di ieri: “Lukaku c’è andato giù durissimo, a sorpresa, contro la Juventus. Società che, fra l’altro, lo aveva corteggiato insistentemente l’estate scorsa. Bene. Sapete cosa ha detto Lukaku a proposito della tutela della salute dei giocatori e dell’epidemia? Ecco la frase più dura: “E’ stato necessario un giocatore della Juve positivo perché il calcio si fermasse. E’ normale tutto ciò?”. Il belga in questo modo ha chiamato in causa la Juve, ma anche l’organizzazione calcistica nel suo complesso e ne ha messo in discussione la serenità. Da uno come Lukaku non ce lo saremmo aspettato, evidentemente il poco rispetto per la salute dei giocatori ha lasciato il segno nella sensibilità dell’attaccante dell’Inter”.