Bucchioni: “Milenkovic, accordo con l’Inter. Offerta da 15, la Viola chiede…”

Nel corso del suo editoriale per FirenzeViola, Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato così del futuro di Nikola Milenkovic: "Per Milenkovic c’è l’accordo del giocatore con l’Inter che offre quindici, la Fiorentina chiede venti: Ramadani farà da mediatore. Nella giornata di ieri i giornali spagnoli hanno rilanciato l’idea Umtiti. Il difensore francese vuole lasciare il Barcellona per giocare di più, alla Fiorentina è stato proposto per sostituire Milenkovic, ma guadagna molto e numerosi recenti infortuni lasciano perplessità. Comunque il profilo internazionale del giocatore intriga molto e una valutazione approfondita sarà fatta.