Bucchioni: “Nandez, jolly che sa fare tutto: l’Inter deve sbrigarsi a chiudere”

Le parole del noto giornalista in diretta a Sportitalia sul centrocampista uruguaiano, sempre più vicino all'Inter

In diretta a Sportitalia, il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così dell'ormai imminente arrivo di Nahitan Nandez all'Inter: "Si tratta di un jolly che sa fare tutto, il giocatore di un altro livello del Cagliari. L'Inter deve sbrigarsi a chiudere per Nandez, sin da quando è arrivato in Italia si sono viste le sue qualità, sia da mezzala che da esterno nel finale della scorsa stagione".