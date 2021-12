Bucchioni e il nome a sorpresa: “Intermediari raccontano che l’Inter sia su…”

L'indiscrezione riportata dal giornalista nel suo editoriale di oggi a proposito del mercato nerazzurro

Non solo i rinnovi di contratto di casa Inter nell'editoriale di Enzo Bucchioni per TMW. Il giornalista si è soffermato anche sulle voci che riguardano Nandez e sulle possibili cessioni. Queste le sue parole: "Per Nandez sembra tutto congelato. Per la cifra troppo alta richiesta dal Cagliari e per i tanti centrocampisti in organico. Marotta cederebbe volentieri Vidal, ma anche Sanchez, per abbattere il monte ingaggi, ma la situazione non è facile. Per sostituire il cileno gli occhi sono puntati sull’argentino Julian Alvarez, ma un’offerta circostanziata non è stata ancora fatta. Intermediari di mercato raccontano anche di un interessamento per Giulio Maggiore, 23 anni, centrocampista dello Spezia in forte ascesa. Su di lui ci sono da tempo Atalanta e Roma".