Bucchioni: “Perisic incontra l’Inter prima di firmare con la Juve. Dybala…”

Le ultimissime di mercato in casa Inter tra l'addio sempre più vicino del croato e la trattativa con l'argentino

"Perisic è pronto per il grande salto da Milano a Torino. Il corteggiamento e l’offerta della Juve di quasi due milioni superiore a quella dell’Inter, l’hanno reso orgoglioso e sensibile. Come ha detto in tv di recente, non è piaciuto al croato l’atteggiamento attendista dei nerazzurri e forse anche l’arrivo di Gosens a gennaio. Per correttezza però, prima di firmare per la Juventus, Perisic incontrerà l’Inter per l’ultima volta all’inizio della prossima settimana. L’offerta è fissata fra i quattro e i quattro e mezzo, difficile che l’Inter possa arrivare ai livelli della Juve, ma un tentativo sarà fatto e si potrebbe arrivare a cinque milioni che potrebbe essere comunque un segnale. Vedremo. Comunque Marotta s’è cautelato monitorando Kostic, Parisi e non solo".