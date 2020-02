Bucchioni: “Arbitri? Il Palazzo trema perché non sa spiegare certe cose. Calciopoli…”

Tra le righe del suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni è tornato sulle accese polemiche arbitrali scoppiate dopo le furiose dichiarazioni del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sull’operato dell’arbitro della gara contro la Juventus, Pasqua.

Ecco il pensiero del giornalista:

“Non ce l’hanno fatta a far passare le parole di Rocco Commisso come uno sfogo di un presidente che ha perso, non sono riusciti a derubricare il tutto in una domenica di isteria. Il presidente della Fiorentina ha scoperchiato un pentolone che adesso bolle sempre più. Non è un caso che l’arbitro Pasqua sia stato fermato e in questo turno non dirigerà.

Altri si accoderanno, statene certe, sono in molti a pensarla così e a volere un calcio diverso. E diciamolo subito chiaramente e a gran voce: il problema non è la Juventus. Non lo è e non lo deve essere perché trasformare tutto in una guerra fra anti-Juve e pro-Juve favorirebbe soltanto quelli che i problemi non li vogliono risolvere. La Juventus è semplicemente la società più importante e la squadra più forte d’Italia.

Il presidente della Federcalcio Gravina abbia convocato d’urgenza e tenuto a colloquio, un lungo colloquio, Commisso a Coverciano a poche ore dai fatti di Torino. Il Palazzo è indispettito quando sente ingiustamente rievocare a sproposito il fantasma di Calciopoli, ma comunque trema di fronte a contestazioni palesi alle quali non sa rispondere. E’ evidente.

Non è colpa di alcuni arbitri se sono arrivati in serie A e faticano, non è colpa di Pasqua se l’hanno mandato a fare una partita per la quale non era ancora pronto. Sapete cosa scatena tutto questo? Il sospetto che ognuno vada per conto proprio per avere maggiore libertà e maggior potere nel dirigere le gare. Un concetto sbagliato contro il quale ci si batte da anni. E che gli arbitri di nuova generazione 2.0 non dovrebbero più pretendere“.

(Fonte: TMW)