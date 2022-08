Bucchioni: “Juve? Pompaggio mediatico mi lascia perplesso. Milan e Inter ancora davanti”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, Enzo Bucchioni analizza il momento della Juventus. Secondo il giornalista i bianconeri sono ancora dietro Milan e Inter. "Leggo, ascolto, vedo un pompaggio mediatico attorno alla Juventus che mi lascia perplesso. E dico poco. E’ vero che i tifosi bianconeri sono circa quindici milioni e qualcuno spera di vendere qualche copia in più, ma siamo davvero sicuri che la Juve sia in testa nella griglia-scudetto e sia pronta per essere competitiva in Champions? Mah…Davvero bastano Pogba e Di Maria per trasformare la squadra mediocre dell’anno scorso? Me lo chiedevo anche prima dell’infortunio del francese, figuriamoci ora. Poi scopro che anche Allegri non è contento, chiede un incontro con la società per fare il punto sul mercato e sollecitare nuovi acquisti e allora forse ci siamo".