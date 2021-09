Bucchioni: “Allegri deve cambiare modo di giocare. Rimonta? La vedo complicata”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Tmw Radio della partenza lenta della Juve

"Ad Allegri e gli dico che deve cambiare modo di giocare e anche modo di pensare calcio. In questo modo la Juventus non la tira fuori. Il calcio in cui crede lui non funziona più. Ho sentito il suo mea culpa, ma così non si può più ragionare".