Bucchioni: “Ronaldo vuole tornare? Ma se è in quarantena! Speriamo non contagi…”

“Ronaldo vuole venire in Italia dal Portogallo? Ma come fa ad arrivare se è in quarantena? Sembra che ci siano due pesi e due misure. Non voglio fare il moralista, speriamo non contagi nessuno. Ci avevano avvisato che in autunno-inverno ci sarebbero state delle difficoltà, il mondo del calcio avrebbero dovuto prendere delle misure preventive. I campionati quest’anno dovevano essere giocati in 3-4 mesi”. Con queste parole Enzo Bucchioni, giornalista, ha commentato la notizia relativa all’interruzione da parte di Cristiano Ronaldo dell’isolamento. Il giocatore bianconero, secondo quanto riportato dai media nelle ultime ore, farà ritorno a Torino.

(TMW Radio)