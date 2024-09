Le parole del giornalista: "Non mi immagino che Conte molli qualcosa, il suo obiettivo è vincere, sempre. La Coppa Italia deve diventare un obiettivo per il Napoli"

Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato così del momento del Napoli: “Non mi immagino che Conte molli qualcosa, il suo obiettivo è vincere, sempre. La Coppa Italia deve diventare un obiettivo per il Napoli, è una competizione che serve per crescere e per far crescere la mentalità. La gara secca aiuta tantissimo a crescere, il Napoli deve sfruttare questa coppa.