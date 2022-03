Bucchioni: “Scudetto? Juventus fuori. Inter, Milan e Napoli mi fanno pensare…”

Le parole del noto opinionista a proposito della bagarre ai vertici della classifica di Serie A

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: "Le dichiarazioni di Mancini di oggi vogliono tenere un po’ lontano la preoccupazione che c’è, è un modo per alzare l’asticella. E’ una cosa che il ct fa spesso, io sono invece davvero preoccupato già per la partita con la Macedonia. Uno step per volta con grande concentrazione, ma anche politicamente è difficile, in Qatar si aspettano più Ronaldo che l’Italia.