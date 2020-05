Bucchioni: “Ecco perché la Serie A è sempre più vicina allo stop”

Nel corso del suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato delle sorti del campionato di Serie A: “La ripresa è legata a un filo sempre più sottile e per capire che il calcio sta davvero per fermarsi per Coronavirus, non serve essere maghi o indovini. Ce lo dicono le parole del ministro Spadafora. Ce lo raccontano tanti segnali che arrivano da più parti, ce lo confermano le delibere prese ieri sera dalla Federcalcio che avrebbe deciso di procedere comunque con promozioni e retrocessioni. E questa, se volete, è la notizia che taglia molte teste e molti tori. Dunque, anche se si dovesse chiudere tutto, i campionati non saranno congelati, ma varranno in pieno le classifiche di marzo con promozioni e retrocessioni. In sostanza come ha fatto la Ligue 1 che ha già fermato la sua stagione e deciso lo scudetto al Psg, piazzamenti europei e retrocessioni”.