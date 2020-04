Bucchioni: “Spadafora e Gravina? Numeri al Lotto. Previsioni che neppure il mago Otelma”

All’interno del suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha commentato la gestione della situazione legata al Coronavirus da parte delle istituzioni sportive: “Fatico a capire cosa spinga il ministro Spadafora e il presidente della Federcalcio Gravina a parlare un’ora sì e l’altra ora pure della ripresa del campionato, quando in realtà nessuno sa se e quando accadrà. In venti giorni abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto. Date sballate, scudetti prima da assegnare e poi da non assegnare più, previsioni che neppure il mago Otelma. In un momento così drammatico la comunicazione dovrebbe essere razionale e mirata, dovrebbe dare certezze e non alimentare dubbi o speranze. Se le certezze non ci sono, come è logico che sia, forse sarebbe meglio un composto silenzio. Ma forse sbaglio io. L’ultimo obiettivo di Gravina ora è ripartire il venti maggio. Segnatevi la data e giocatela al Lotto”.