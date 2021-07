Bucchioni: “Spalletti intelligente. All’Inter non era facile, quella squadra…”

Intervenuto a Radio Marte, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così di Spalletti e di Napoli, ricordando la sua esperienza all'Inter

"Spalletti ha lo stile di Sarri? Le sue caratteristiche sono quelle, ha sempre fatto un calcio brillante. Ai tempi della Roma si inventò Totti falso nueve e funzionò tutto a meraviglia, il gioco partiva dalla difesa. Spalletti è un allenatore intelligente, con principi tattici: trova una squadra matura per fare questo tipo di calcio, in un terreno fertile. Mi aspetto un Napoli con quelle caratteristiche, con intensità e voglia. All'Inter non è stato facile, la squadra aveva una cultura calcistica diversa".

"I principi però sono chiari e De Laurentiis ha fatto benissimo a prendere Spalletti che ha preso un allenatore con gli stessi principi. Basti pensare a cosa è successo al Torino l'anno scorso quando ha preso Giampaolo. Lui ha voglia di dimostrare che tutta l'energia maturata è positiva, farà vedere la sua storia. In questo campionato lo studio dell'avversario sarà fondamentale, non ci sono soldi per fare mercato. Gli allenatori di esperienza come Mourinho possono far fare un salto in avanti a tutta la squadra. L'esempio è quello della Nazionale: non c'era un leader assoluto ma il gruppo era al centro del progetto. Vedo un grande equilibrio nelle zone alte"