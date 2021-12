Bucchioni: “Lavoro straordinario di Inzaghi. Ha dato personalità e gioco all’Inter”

Il giornalista, intervenuto a Tmw Radio, ha commentato l'ottimo momento dell'Inter di Inzaghi e le critiche su Moruinho

"Il calcio è cambiato negli ultimi anni, è stata presa una direzione diversa. Le squadre giocano un calcio offensivo, organizzato, con grande personalità. Anche le più piccole si notano. I vecchi tecnici fanno fatica, il gruppo non risponde e va in campo senza identità. Quella formula del carattere non funziona più. Da Allegri qualcosa ho visto. Se non dai personalità e gioco, le squadre non funzionano più".