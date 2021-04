Bucchioni: “Superlega? Preoccupato dal populismo. Questo calcio non funziona”

Le parole del giornalista a proposito del tema che tanto sta facendo discutere

Enzo Bucchioni, nel suo intervento per TMW Radio, ha parlato della Superlega. Queste le sue considerazioni sul tema che continua a far discutere: "Sono preoccupato da tutto questo populismo. Dove era tutta questa gente fino a due giorni fa. Ma non eravamo quelli che dicevamo che la Uefa non funziona? Vedo santificare la Uefa ora. Questo calcio non funziona, sta per scoppiare. Se questa è una provocazione, ben venga un passo del genere. Sono 20 anni che la Uefa funziona così. Ci sono Leghe che hanno gestito meglio di noi, ma la nostra Serie A va riformata. E poi non dicevamo fino a ieri che l'EL fosse da riformare? E così la Champions? Non sono a favore della Superlega, ma bisogna sedersi attorno a un tavolo. Il futuro del calcio va concordato, il calcio impazzito va messo su un binario. Io spero che le diplomazie siano già in movimento per trovare una linea comune".