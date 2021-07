Bucchioni: “Tifosi Inter non si sono gustati lo scudetto per colpa di Zhang. E Inzaghi…”

Intervenuto sulle colonne di Tuttomercatoweb.com, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così della corsa scudetto

"Ma in questo contesto di Juve rinnovata, ci sarà ancora l’Inter in pole position per lo scudetto? Se lo chiedono in tanti, soprattutto i tifosi nerazzurri che lo scudetto non se lo sono gustato per le vicende economiche del signor Zhang. Credo che questa Inter, se non usciranno altri giocatori di prima fascia, necessariamente sia la favorita. Non può bastare la cessione di Hakimi a far crollare le certezze. E Calhanoglu non farà rimpiangere Eriksen. L’unico dubbio è in panchina, nessuno discute quello che di buono e buonissimo ha fatto Inzaghi alla Lazio, ma questa era la squadra di Conte, l’aveva plasmata a sua immagine e somiglianza. Come reagirà senza il Conducator? Magari meglio, ma le certezze mancano. Si tratta soltanto di aspettare, l’organico garantisce i sogni, ora palla a Inzaghi".