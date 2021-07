Bucchioni: “Sarebbe vergognoso se il Governo aiutasse il calcio perché…”

Il pensiero del giornalista: "Sono drastico, ma non populista: il calcio non può chiedere nulla, perché i debiti c'erano prima del Covid"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato così della richiesta presentata dalla Figc al Governo per sostenere il mondo del calcio con aiuti concreti: "Sono drastico, ma non populista: il calcio non può chiedere nulla, perché i debiti c'erano prima del Covid. La situazione ora è peggiorata. Sarebbe vergognoso se il governo desse un solo euro a chi ha sperperato euro in questi anni. Cosa vogliono? Si devono ripulire, tagliare i costi, spendere meno in provvigioni per i procuratori. E' un mondo che deve ripulirsi, lo Stato deve solo stare a guardare. No a soldi a fondo perduto ma nel caso prestiti. Dobbiamo aiutare i dilettanti e gli sport che soffrono davvero. Il valore sociale dello sport va salvaguardato, le società professionistiche no".