Bucchioni: “Inter, Vidal ci sarà contro la Fiorentina. Nessun problema per il cileno”

Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato del mercato delle grandi. Facile individuare il prossimo arrivo in casa Inter: “Ora Juve e Roma stanno provando la corsa contro il tempo per avere già in campo Milik sabato e Dzeko domenica, anche se è molto dura. Oggi previste le visite mediche. Più facile per l’Inter presentarsi con Vidal sabato 26 settembre contro la Fiorentina. Per il cileno è tutto fatto, l’Inter deve soltanto chiudere alcuni giocatori in uscita (sono diversi) e poi Vidal arriverà alla Pinetina per riabbracciare Conte. Dicevamo che non c’è problema, l’Inter, come sappiamo, debutterà in campionato con una settimana di ritardo”.