Bucciantini: “C’è un’idea diffusa su Brozovic… ma non sono d’accordo”

Il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato così dell’importanza di Marcelo Brozovic per l’Inter di Simone Inzaghi

A Sky Sport, il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato così dell’importanza di Marcelo Brozovic per l’Inter di Simone Inzaghi: “Brozovic ha una presenza fisica, un intuito del campo… Non è molto efficace l’idea di marcarlo ecco, non sono d'accordo con chi lo fa: non ha mai funzionato per le letture che ha Brozovic, non per gli altri”, le sue dichiarazioni su Brozo.