Bucciantini: “Calha ha tolto il tormento dell’assenza di Brozovic. E mi chiedo…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato così del ‘nuovo’ Hakan Calhanoglu :

“Calha in quella posizione ha aiutato molto l’Inter, ha tolto il tormento dell’assenza di Brozovic e ha dato senso di protagonismo a Calha, tocca più palloni. Mkhitaryan dà intelligenza alla squadra, mi piace. Come si racconta una squadra che passa in Champions con Bayern e Barcellona nel girone? L’Inter è una squadra forte”, le sue dichiarazioni.