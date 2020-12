Bucciantini: “Inter, a Cagliari passare a 4 non è stato un piano B. Io credo che Conte abbia…”

Presente negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato della gestione delle partite da parte di Antonio Conte. Questo il commento del giornalista: “Conte lo vedo quasi sempre fare i soliti cambi, toglie i due esterni e mette i due esterni, toglie il mediano e mette un mediano, toglie un attaccante e mette un attaccante“.

“Non fa quasi mai cambi diversi. Conte è andato a 4 al settantesimo perché stava perdendo a Cagliari, non è andato a 4 perché voleva provare qualcosa di diverso. Questo non è un piano B, questo è un piano mi gioco 20 minuti di disperazione. Io credo che Conte abbia una grande certezza e lì rimanga. Contro lo Shakhtar lui si sentiva più in possesso della partita di quanto non lo fosse, questo lo ha un po’ cullato”.

(Sky Sport)