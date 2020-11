Bucciantini: “Conte e Lukaku sbagliano: ecco perché l’Inter è una big. Manca qualità quando…”

Ospite negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha analizzato la prestazione dell’Inter di Conte e le dichiarazioni post-gara del tecnico nerazzurro dopo il 4-2 contro il Torino. Ecco le parole dell’opinionista:

“Le parole di Conte e Lukaku confermano il feeling tra loro. Secondo me non si sono messi d’accordo. Entrambi sono obiettivi, ma è difficile non considerare l’Inter una grande squadra, anche perché è vero che una big non gioca così 60 minuti ma solo una grande squadra segna quattro gol in una parte della partita così limitata. Se non sei una grande squadra le partite le perdi. Mi fa piacere che entrambi vedono quel discorso da fare. Vogliono dire: l’Inter è una grande squadra solo se gioca in un certo modo. Vogliono un modo di giocare. Questa è la cosa importante.

Io vedo due Inter: contro il Real e l’Atalanta mi è piaciuta. Quando le squadre entrano nel campo e l’Inter trova spazio qualcosa trova. Contro Parma, Fiorentina, Torino tanta fatica per tanti minuti. A questa squadra manca qualità quando comincia a muovere la palla. Quando migliora? Quando aggiunge attaccanti, e puoi aggiungerli solo se sei organizzato. Al di là del fatto che debba crescere come voglia, come Conte la vuole, deve aggiungere calciatori di qualità. L’Inter è una squadra che alla fine con la qualità in campo subisce meno e segna tanto. I segnali vanno colti: se per 60 minuti ha giocato in un modo e negli ultimi 30 in un altro… Con poca qualità tutti farebbero fatica contro squadre chiuse, non solo l’Inter“.