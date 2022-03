Bucciantini: “Destinazione migliore per Dybala? Ovunque, in Italia è dominante”

Il giornalista ha parlato dell'addio di Dybala alla Juve e di quella che potrebbe essere la meta migliore per la carriera dell'argentino

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato dell'addio di Dybala alla Juve e di quella che potrebbe essere la meta migliore per la carriera dell'argentino:

"Dybala qual è destinazione più funzionale? Ovunque, in Italia è dominante. L'Inter per ora quando vede Dybala vede un ostacolo, un avversario, l'Inter deve vincere a Torino per riprendersi lo scudetto.