Bucciantini: “Dybala crea felicità: ora si mostrerà per il nuovo contratto”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato così del mancato rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus: “Futuro immediato di Dybala? C’è ancora la Coppa Italia, oltre al campionato. La Juve ora è più vicina a quelli davanti che al quarto posto. Ora vorrà anche mostrarsi per chi dovrà farlo questo contratto. Quella di ieri è una giornata importante, per fortuna decisiva. Ne parlavamo perché si era guastato qualcosa, la salute e il rapporto con la società, una vicenda che ha dissanguato anche l’amore dei tifosi. Non esiste un contratto giusto nel calcio, ora ci facciamo questi problemi. Quello su Dybala era un investimento genuino sulle passioni, su ciò che dà il calcio. Dybala crea felicità nel calcio, continuerà a farlo”.