Bucciantini: “All’Inter c’è stato un evento che mancava. Lo squadrone di Conte…”

«All’Inter un evento, hanno battuto la Juventus e l’hanno battuta bene. Era la partita che mancava per dare alla squadra un’emozione e una convinzione maggiore». Marco Bucciantini a Skysport ha parlato del momento nerazzurro e della lotta per lo scudetto e ha detto: «Hanno segnato i centrocampisti, marchio di fabbrica di un modo di stare in campo. Hakimi e le sue corse sono titolari. Si sta formando lo squadrone di Conte, si sta compiendo. Conte ha provato ad aggiornare ma incassava gol. Non era la stessa Inter. Questa formazione dà l’impressione di essere più forte».

(Fonte: SS24)