Bucciantini: “Icardi? Il gioco d’attacco dell’Inter funziona molto bene. In questo momento…”

Presente negli studi di Sky Sport 24, Marco Bucciantini parla del momento dell’Inter. Questo il pensiero del giornalista: “Si può non avere nostalgia di Icardi. Stiamo guardando una squadra che fa un calcio riuscito, è chiaro che Icardi è un cecchino. Ma in questa squadra non solo non mancano i gol degli attaccanti, ma segnano tutti, vanno tutti al tiro. Il gioco d’attacco dell’Inter funziona molto bene, in questo momento è un po’ logora lì in mezzo. Borja Valero è commovente per quanto sta dando“.

(Sky Sport)